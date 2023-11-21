İstanbullular dikkat kar geliyor! Meteoroloji hazır olun dedi tarihi duyurdu
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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla beraber hafta sonu kar ile karşılaşan İstanbul’a MGM’den yeni bir kar haberi geldi. Yapılan tahminlere göre Pazar günü İstanbul’a tekrar kar yağacak.
Hafta sonu İstanbul'da da görülen kar yağışı, 2016'dan beri kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
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7 yılın ardından kasım ayında kar
Yurt genelinde kurak havaların ardından kış artık iyice kendisini hissettirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni raporlar gelmeye devam ediyo
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Meteoroloji verilerine göre, genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.
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Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.
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