İstanbullu Gelin'nin final için geri sayım başladı Final öncesinde özel gece

İzleyicinin gönlünde taht kuran, ünü Türkiye’yi aşan ve başarısı ile 3 sezona damga vuran İstanbullu Gelin ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Büyük final için geri sayıma başlayan dizinin yapım ekibi, oyuncu kadrosu ve Star TV‘nin yöneticileri renkli gecede bir aradaydı.