İstanbullu Gelin'in yazarı Camdaki Kız yeni projesi oldu Tuba Büyüküstün geri dönüyor
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Tuba Büyüküstün, yeni projesi Camdaki Kız ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Cesur ve Güzel dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün, uzun bir süredir ekranlarda yer almayınca hayranları sitem etmeye başlamıştı ki müjdeli haber geldi. Büyüküstün'ün yeni projesi belli oldu.
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Tuba Büyüküstün, OG Yapım şirketinin son zamanlarda önemli işlere imza atan Netflix’e çekeceği bir diziyle anlaşmaya vardı.
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Büyüküstün, İstanbullu Gelin'in yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir başka eseri olan Camdaki Kız romanının uyarlamasında rol alacak.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hayata Dön' eseri de İstanbullu Gelin olarak diziye uyarlanmıştı.
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