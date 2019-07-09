İstanbullu Gelin'in aşıkları Salih Bademci İmer Özgün Çeşme'de aşk tazeledi
Geçtiğimiz sezon final yapan İstanbullu Gelin'in yıldızları Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, Çeşme'de aşk tazelerken görüntülendi.
Yayınlandığı dönem Star Tv'de sevilerek izlenen İstanbullu Gelin'in oyuncuları Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, Çeşme'de yorgunluk atıyor. Çift önceki gün Alaçatı'daki bir sahilde görüntülendi. Ünlü ikilinin romantik anları kameralara yansıdı.
2015 Yılında nikah masasına oturarak dünyaevine giren Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Denizde birbirlerini öpücüklere boğan çift, görüntülendiklerini fark edince el ele denizden çıkarak yemeğe gittiler.
İkilinin romantik deniz keyfi ise kameralara böyle yansıdı. İkilinin bu görüntüleri, şaka ile başlayan birlikteliklerinin mutlu bir evliliğe dönüştüğünün göstergesi oldu.
İmer Özgün, geçtiğimiz sene bir dergiye röportaj vermiş ve eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: