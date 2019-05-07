İstanbullu Gelin'de veda öncesi flaş gelişme! Ünlü oyuncu geri döndü
31 Mayıs günü final yapacak olan Star TV'nin sevilen İstanbullu Gelin dizisi, ekranlara veda etmeden önce konuk oyuncu olarak tanıdık bir ismi yeniden kadrosuna kattı.
Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in bulunduğu, kadrosunda ise İpek Bilgin, Fırat Tanış, Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda kadroya birkaç bölümlüğüne dahil olan ünlü ismin, final öncesinde yeniden diziye döneceği öğrenildi.
Dizide büyük finale haftalar kala peş peşe şok olaylar yaşanacak. Garip'in eski eşi Siren rolüyle geçen sezon dizide rol alan Defne Samyeli, senaryo gereği bir kez daha konuk oyuncu olacak. Peki ünlü oyuncu Defne Samyeli kimdir?
Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Samyeli’nin Amiral olan babası Haluk Samyeli Defne Samyeli 13 yaşındayken hayatını kaybetti. Henüz çocukken TRT İstanbul Rasyosu’nun çocuk kadrosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne girdi fakat iş hayatının yoğunluğu nedeniyle devam edemedi. Yıllar sonra yatay geçiş yaptığı İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu.
24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi.