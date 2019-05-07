İstanbullu Gelin'de veda öncesi flaş gelişme! Ünlü oyuncu geri döndü

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in bulunduğu, kadrosunda ise İpek Bilgin, Fırat Tanış, Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda kadroya birkaç bölümlüğüne dahil olan ünlü ismin, final öncesinde yeniden diziye döneceği öğrenildi.