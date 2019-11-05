İstanbullu Gelin bitti ünlü oyuncu TRT'nin Vuslat dizisine dahil oldu
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Vuslat'a en son İstanbullu gelin dizisinde rol alan ünlü bir oyuncunun katıldığı öğrenildi.
Başrollerinde Devrim Özkan ve Kadir Doğulu'nun bulunduğu, kadrosunda ise Ümit Kantarcılar, Osman Alkaş ve Gözde Kaya gibi oyuncuları barındıran Vuslat dizisinin sevenlerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
Kuzey Güney dizisiyle beğenilen ve son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Semra Dinçer'in, Vuslat'a dahil olduğu öğrenildi. Dinçer, dizide Kerem'in (Ümit Kantarcılar) annesi Alice karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
Peki Semra Dinçer kimdir?
Oyunculuk eğitimi almayan ve işin mutfağında yetişen Semra Dinçer, 1 Ocak 1965 yılında Ankara’da doğmuştur. Başarılı oyuncu bir çok usta oyuncudan özel oyunculuk dersleri almıştır.
Oyunculuğa “Ferhan Şensoy Köşe Dönücü” isimli dizi ile adım atan Semra Dinçer, Kuzey Güney isimli dizi’de Kuzey ve Güney’in annesi Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.