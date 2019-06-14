İstanbullu Gelin bitti sahnelere geri döndü Özcan Deniz'in Kıbrıs istekleri yok artık dedirtti
Özcan Deniz, 29 Haziran'da Kıbrıs'ta konser verecek. Aİlesini de yanında götürerek ailesiyle Kıbrıs'ta tatil yapmak isteyen Özcan'ın istekleri yok artık dedirtti.
İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasının ardından yeniden sahnelere dönen Özcan Deniz, 29 Haziran'da Kıbrıs'ta konser verecek. Sahnelerde olmasını çok özleyen hayranlarının akın edeceği konserde Özcan Deniz'in istekleri ise bir hayli şaşırttı.
Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi. Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var.
Özcan Deniz hayranlarının sanatçıyla aynı katta konaklamak istemesi üzerine otel yönetimi, Özcan Deniz'in bulunduğu kattaki 16 odayı kapattı.
Şarkıcının güvenliği için de 3 gün boyunca odasının kapısında özel korumalar nöbet tutacak. Ailesinin yanı sıra tatile oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan Özcan Deniz, her bir bakıcı için ayrı ayrı odalar tahsis edilmesini istedi.