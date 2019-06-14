İstanbullu Gelin bitti sahnelere geri döndü Özcan Deniz'in Kıbrıs istekleri yok artık dedirtti

Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi. Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var.