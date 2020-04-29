İstanbullu evinde kalmadı trafik eski günlerine döndü
İSTANBUL genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. E5'te oluşan trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi.
İSTANBUL genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik, havaların ısınmasıyla yeniden hareketlenmeye başladı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kent genelindeki sakinlik, havanın ısınmasıyla birlikte kentin bazı noktalarında trafikte yoğunluğa neden oldu.
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E5 Karayolu Haliç Köprüsü ve Şirinevler mevkisinde Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Mesai saatinin bitmesiyle başlayan trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 17.30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçüldü.
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