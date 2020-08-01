İstanbul'dan tedirgin eden görüntüler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanların Eminönü'ne akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık yapılan anonslara rağmen koronavirüs tedbirlerini umursamadı. Vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım doldu. İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.