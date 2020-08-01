İstanbul'dan tedirgin eden görüntüler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
KURBAN Bayramı'nda İstanbul'da vatandaşlar havanında güzel olduğundan faydalanarak Eminönüne akın ederken sosyal mesafeyi hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanların Eminönü'ne akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık yapılan anonslara rağmen koronavirüs tedbirlerini umursamadı. Vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım doldu. İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.
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Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü'nde aldı.
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Binlerce kişi Eminönü'ne akın etti. Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu.
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Çoğu kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı kameralara yansıdı.
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