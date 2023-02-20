İstanbul'dan sonra diğer illerde de hızla başladı! İşte tahliye edilecek diğer okullar

Bu okullara tahliye

Yetkili birimlerce denetimleri yapılan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumunun olabilecek bir depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilerek tahliye kararı verildi. Kısa süre içerisinde tahliye edilerek yıkımına başlanacak olan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumu, dayanıklı bir yapı ile yeniden inşa edilecek.