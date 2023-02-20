İstanbul'dan sonra diğer illerde de hızla başladı! İşte tahliye edilecek diğer okullar
İstanbul Valiliği tarafından riskli olduğuna karar verilen 93 okul ile eğitim kurumunda tahliye çalışmaları devam ediyor. İstanbul'dan sonra diğer illerden de depreme dayanıklılık konusunda riskli olan okulların tahliye ve yıkımlarına ilişkin kararlar açıklanıyor. Son olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 5 okulun tahliyesine karar verilmişti. Riskli görülen 5 okulun öğrencilerinin sağlam yapılı başka okullara nakledileceği aktarılmıştı.
İstanbul’da 93 okula tahliye kararından sonra deprem riski konusunda illerden okullara dair kararlar geliyor. Manisa Kula’da depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen 1 okulun tahliye edilip yıkılacağı ve diğer okullarda da denetimlerin sürdüğü öğrenildi. Salihli’de de 5 okula depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verildi.
Ayrıca Bursa Mustafakemalpaşa’da son 3 yılda tehlike arz eden 4 okulun deprem güçlendirmesi tamamlanarak eğitime devam edilirken 7’sinde güçlendirme çalışmaları sürüyor.
Kula'daki binalara inceleme
On binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, on binlerce vatandaşın da yaralandığı Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 2 büyük yıkıcı depremin ardından Kula Kaymakamlığı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olabilecek depremlere karşı Kula’daki okul binalarında inceleme yapıldı.
Bu okullara tahliye
Yetkili birimlerce denetimleri yapılan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumunun olabilecek bir depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilerek tahliye kararı verildi. Kısa süre içerisinde tahliye edilerek yıkımına başlanacak olan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumu, dayanıklı bir yapı ile yeniden inşa edilecek.