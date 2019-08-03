İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

İSTANBUL-Yekaterinburg seferini yapmak üzere olan Türk Hava Yolları (THY) uçağında, Rus yolcular arasında kavga çıktı. Kavga anı başka bir yolcu tarafından kayda alındı.

İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti - Sayfa 1

Rus medyasında yer alan habere göre, İstanbul-Yekaterinburg seferini yapmak üzere olan Türk Hava Yolları (THY) uçağında, Rus yolcular arasında ‘yer’ tartışması çıktı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti - Sayfa 2

Kavgaya karışan 3 kişinin uçaktan dışarıya alındığı ve uçuşun 45 dakika gecikmeli olarak gerçekleştiği belirtildi.

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İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti - Sayfa 3

Kavgaya karışan 3 Rus yolcunun görüntüleri başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.

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İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti - Sayfa 4

Görüntülerde, diğer yolcuların ve kabin görevlilerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

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