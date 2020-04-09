İstanbul'daki korona salgını hastanelerindeki çalışmalar gece de devam etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyunca devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı.
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Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gece boyu devam etti.
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Çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.
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İşte çalışmalardan dikkat çeken kareler...
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