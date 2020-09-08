İstanbul'da yaşayan gencin hayatı bir fotoğrafla değişti
Özel bir günde çekilen fotoğrafını gördükten sonra kilo vermeye karar veren Barış Akyıldız'in bir anda hayatı değişti.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan ve spor salonlarını kapanmasını ilk olarak olumsuzluk olarak gördüğünü söyleyen Akyıldız, “Sağlık problemlerim ortaya çıkmıştı. Onun için artık bir çözüm bulmam gerekiyordu. Kilo vermeye karar verdim. Şubat ayında başladım, ilk olarak 15 kilo verdim. Sonrasında pandemi dönemi geldi ve spor salonları kapandı. İlk önce bu durumu olumsuz olarak gördüm. Sonra düşündüm ve dışarıda spor yaparak daha da güzel hale getirebilirim dedim. Sporu dışarıda yaptım, kendimce bir diyet uyguladım.” dedi.
Akyıldız, pandemi sürecinde evde oturup kilo almaktansa, bunu olumlu yöne çevirip kilo vermeye başladığını ifade ederek, “Zor oldu ama zorluğu daha kolay aşabileceğimi düşündüm. Okullar, kafeler, her yer kapanmıştı. Bir yere gidemiyordum. Oturup kilo almaktansa, bunu olumlu yöne çevirip kilo vereyim dedim. Zaten hiçbir yere çıkamıyoruz, genel olarak evdeyiz. Evde olduğumuz her dakikayı, boşta olduğum her dakikayı spor yaparak değerlendirdim. Genel olarak parklarda, sokaklarda, caddelerde yani yapılabilecek birçok yerde yaptım.” şeklinde konuştu.
Şuanda 64 kiloyum: Sokağa çıkma yasaklarını eve aldığı kondisyon bisikleti ile değerlendirdiğini söyleyen Akyıldız, “Sokağa çıkma yasağının geldiği günlerde, eve kondisyon bisikleti aldım. Pandemi başlangıcında 128 kiloydum, şu an 64 kiloyum.” diye konuştu.
Sonunda başardım: İsteyince yapılamayacak bir şeyin olmadığını belirten Akyıldız, “Birçok kez diyet ve spor yaptım. 10 kilo verdim, 15 kilo aldım 20 kilo verdim 25 kilo aldım ama sonunda sabır ve azim ile başarabildim. İsteyince yapılamayacak bir şey yok. Herkes isteyince yapabilir. Önemli olan doğru anı bulmak ve değerlendirmek. Ne zaman yapabileceğimi hissettiysem o zaman başladım.” dedi.