İstanbul'da yaşayan gencin hayatı bir fotoğrafla değişti

Akyıldız, pandemi sürecinde evde oturup kilo almaktansa, bunu olumlu yöne çevirip kilo vermeye başladığını ifade ederek, “Zor oldu ama zorluğu daha kolay aşabileceğimi düşündüm. Okullar, kafeler, her yer kapanmıştı. Bir yere gidemiyordum. Oturup kilo almaktansa, bunu olumlu yöne çevirip kilo vereyim dedim. Zaten hiçbir yere çıkamıyoruz, genel olarak evdeyiz. Evde olduğumuz her dakikayı, boşta olduğum her dakikayı spor yaparak değerlendirdim. Genel olarak parklarda, sokaklarda, caddelerde yani yapılabilecek birçok yerde yaptım.” şeklinde konuştu.