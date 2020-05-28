İstanbul'da yangın dehşeti! Bina alev topuna döndü itfaiye güçlükle müdahale etti
İSTANBUL Avcılar'da bir binada oturanlar geceye yangın dehşetiyle uyandı. Elektrik sisteminden çıktığı düşünülen yangın, bina sakinlerinin cümlesiyle alev topu olarak anlatıldı. Olayda can kaybı olmaması ise yüreklere su serpti.
Yangın, Kerim Tekin Sokak’taki bir binanın bahçeye açılan giriş katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında başladı. İddiaya göre evde oturanlar, piknik tüpü ile çay içtikten sonra televizyon gibi elektrikli cihazları kapatıp uyumak üzere içeri girdi. Önce duman, ardından alevler yükseldi. Çıkış nedeni bilinmeyen ancak, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında balkonda bulunan plastik malzemeler kısa sürede tutuşarak, üst katlara doğru yükseldi.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 ekibi kısa sürede geldi. 2'nci katta dumandan etkilenen 3 kişiye müdahalede bulunuldu. Binanın dış cephesinde başlayan ve bu yöndeki odalardaki eşyalara da zarar veren yangın itfaiyenin yoğun çabası ile söndürüldü.
Yangına maruz kalan bina sakinlerinin kurduğu cümleler oluşan dehşeti özetleyecek nitelikte.
"Pencere alev topuna döndü"
Bir üst katta oturan inşaat işçisi Servet Özal, mutfaktaki eşinin koku ve duman geldiği uyarısı üzerine yatağından fırladığını belirterek, “Pencere bir anda alev topuna döndü. Kovalarla su alıp dökmeye çalıştık. Eşim perdeleri tutuşmasın diye çekti. Ancak, camlar peş peşe patlamaya başlayınca kendimizi son anda dışarı attık. İtfaiye güçlükle söndürdü. Eşyalarımızın çoğu yandı. Elbiselerimiz kullanılamaz durumda” dedi.