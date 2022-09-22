İstanbul'da yağmur başladı sıcaklık 16 dereceye düşecek! Yağış kaç gün sürecek flaş uyarılar
Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbullular 22 Eylül Perşembe gününe yağmurla başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan turistler, bu ortamı yürüyüş yaparak değerlendirdi. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji ve uzmanlar günlerdir "socaklara kanmayın Perşembe'den sonra soğuk hava ve sağanak yağış geliyor" uyarıları yapıyordu. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde il genelinde etkili olmaya başladı.
Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul'da hava bugün nasıl olacak?
İstanbul'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.