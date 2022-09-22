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İstanbul'da yağmur başladı sıcaklık 16 dereceye düşecek! Yağış kaç gün sürecek flaş uyarılar

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İstanbul'da yağmur başladı sıcaklık 16 dereceye düşecek! Yağış kaç gün sürecek flaş uyarılar

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbullular 22 Eylül Perşembe gününe yağmurla başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan turistler, bu ortamı yürüyüş yaparak değerlendirdi. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da yağmur başladı sıcaklık 16 dereceye düşecek! Yağış kaç gün sürecek flaş uyarılar

Meteoroloji ve uzmanlar günlerdir "socaklara kanmayın Perşembe'den sonra soğuk hava ve sağanak yağış geliyor" uyarıları yapıyordu. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde il genelinde etkili olmaya başladı.

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İstanbul'da yağmur başladı sıcaklık 16 dereceye düşecek! Yağış kaç gün sürecek flaş uyarılar

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. 

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İstanbul'da yağmur başladı sıcaklık 16 dereceye düşecek! Yağış kaç gün sürecek flaş uyarılar

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

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İstanbul'da yağmur başladı sıcaklık 16 dereceye düşecek! Yağış kaç gün sürecek flaş uyarılar

İstanbul'da hava bugün nasıl olacak?

İstanbul'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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