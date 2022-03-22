İstanbul'da vicdansız anne 3 çocuğunu ve eşini bırakıp komşusuyla kaçtı!

“Evlatlarımın yurda verilmesini istemiyorum. Kanatlarımın altında olmalarını istiyorum”

Çocuklarının, Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmesini istemeyen ve tek isteğinin sıcak bir yuva olduğunu söyleyen baba Şaban A. şunları anlattı: "Bundan yaklaşık 6 ay önce müstakil bir evde oturuyorduk. Eşim ev sahibi ile kavga ettiği için başka bir yere taşındık. Eşim, 2 çocuğumu alıp komşumuz ile kaçtı."