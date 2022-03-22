İstanbul'da vicdansız anne 3 çocuğunu ve eşini bırakıp komşusuyla kaçtı!
İSTANBUL Maltepe’de 3 çocuk annesi, eşini ve çocuklarını bırakıp komşusu ile Kütahya’ya kaçtı. Annesinin kaçmasına dayanamayan 15 yaşındaki kızı bileğini kesip intihara teşebbüs etti. 3 çocuğuyla otele sığınan baba, sıcak bir yuvalarının olmasını istediğini söyledi.
Maltepe’de yaşayan 3 çocuk annesi Z. A. komşusu ile Kütahya’ya kaçtı. Giderken yanına 6 ve 8 yaşındaki 2 küçük çocuğunu da alan anne, bir süre sonra çocukları istemediğini, yuvaya ya da sokağa atacağını söyleyerek baba Şaban A. ile iletişime geçti.
Çocuklarının sokağa atılacağından korkan baba Kütahya’ya gidip çocuklarını aldı. Annesinin kaçmasına dayanamayan 15 yaşındaki D. A. parfüm şişesini kırıp sol bileğini kesti. 2 gün yoğun bakımda kalan kıza ve ailesine, Maltepe Kaymakamı Sosyal Yardımlaşma Vakfı sahip çıktı.
Kaldıkları evde su, elektrik ve gazın kesik olması nedeniyle Kartal’da bir otele yerleştirildi. Kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan baba Şaban A. çocuklarını yalnız bırakmamak için işinden ayrıldı. Sıcak bir yuva isteyen baba evlatlarından ayrılmak istemiyor.
“Evlatlarımın yurda verilmesini istemiyorum. Kanatlarımın altında olmalarını istiyorum”
Çocuklarının, Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmesini istemeyen ve tek isteğinin sıcak bir yuva olduğunu söyleyen baba Şaban A. şunları anlattı: "Bundan yaklaşık 6 ay önce müstakil bir evde oturuyorduk. Eşim ev sahibi ile kavga ettiği için başka bir yere taşındık. Eşim, 2 çocuğumu alıp komşumuz ile kaçtı."