İstanbul'da vakaları katlayacak görüntüler! Kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yüzde 70'i aştı
İSTANBUL'da Kovid-19 ile mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde, vatandaşlar güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçiriyor. Kahvaltı için sahil kesimindeki kafe ve restoranları tercih edenler yoğunluk oluştururken trafik de felç oldu.
Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaşırken, Cevizlibağ'da trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi.
Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.
Anadolu ve Avrupa yakasındaki girişlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.