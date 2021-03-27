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İstanbul'da vakaları katlayacak görüntüler! Kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yüzde 70'i aştı

İstanbul'da vakaları katlayacak görüntüler! Kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yüzde 70'i aştı

İSTANBUL'da Kovid-19 ile mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde, vatandaşlar güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçiriyor. Kahvaltı için sahil kesimindeki kafe ve restoranları tercih edenler yoğunluk oluştururken trafik de felç oldu.

İstanbul'da vakaları katlayacak görüntüler! Kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yüzde 70'i aştı

 Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaşırken, Cevizlibağ'da trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi.

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İstanbul'da vakaları katlayacak görüntüler! Kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yüzde 70'i aştı

Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. 

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İstanbul'da vakaları katlayacak görüntüler! Kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yüzde 70'i aştı

Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.

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İstanbul'da vakaları katlayacak görüntüler! Kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yüzde 70'i aştı

Anadolu ve Avrupa yakasındaki girişlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. 

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