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İstanbul'da vahşet! Karısını öldürüp başında bekledi

İstanbul'da vahşet! Karısını öldürüp başında bekledi

İSTANBUL Beylikdüzü'nde karısını silahla öldürüp başında bekleyen kişi gözaltına alındı. Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" dedi.

İstanbul'da vahşet! Karısını öldürüp başında bekledi

Kadına şiddet bitmiyor. Son acı haber İstanbul'dan geldi.  Beylikdüzü'nde karısını silahla öldürüp başında bekleyen kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da vahşet! Karısını öldürüp başında bekledi

Olay saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz (44) evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz (37)'ı silahla vurdu. 

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İstanbul'da vahşet! Karısını öldürüp başında bekledi

Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü. 

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İstanbul'da vahşet! Karısını öldürüp başında bekledi

Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu. 

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