İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 metre derinliğinde tünel bulundu

30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunuyor

Balat Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri içeride herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu evin içerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunan bir tünel buldu.