İstanbul'da tüyler ürperten görüntü Eyüpsultan Gölü'ne bunu yaptılar
Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltılınca gölün bir kısmı yeşile büründü. Vatandaş, "İlk defa bu halde görüyorum" diye tepki gösterdi.
İSTANBUL Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı yeşile bürünürken, çevredekiler duruma tepki gösterdi. Bölge halkı, "İlk defa gölümüzü bu halde görüyoruz" diye isyan ederken, balık ölümlerinden korkuluyor.
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İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı.
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Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü. Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
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Pirinçci Köyü Muhtarı Ali Yazıcı, göl içerisinde çok sayıda balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:
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