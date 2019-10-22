İstanbul'da timsah piton yılanı ve jako papağan satan şüpheli yakalandı

Polis ekipleri evde ball piton, timsah ve jako papağan ele geçirdi. 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES)' gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Hasan K., yakalanarak gözaltına alındı.