İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Sebebi de işte bu fotoğraflar ne maske var ne mesafe

Sadece Taksim ve İstiklal Caddesi değil, İstanbul'un tüm sahilleri ve bilinen meydanları da hınca hınç insanla doluydu. Özellikle İstanbul sahilleri ve Eminönü'nde neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek şekildeydi. Maske ve mesafe kuralları ise buralarda da akıllara bile gelmedi.