İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Sebebi de işte bu fotoğraflar ne maske var ne mesafe
İSTANBUL'da koronavirüs vaka sayıları patladı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Ancak sokakta önlemlere dikkat eden de uyarıları dinleyen de yok. İstanbul'da bugün her yer tıklım tıklım. Ne kurallara uyan var ne de maske takan. Gelecek haftadan itibaren İstanbul'da sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere yeni koronavirüs yasaklarının geleceği belirtiliyor.
İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün akşam tüm hastalaneleri pandemi hastanesi yapma planını hazırladı. TAKSİM, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanların çokluğu da dikkat çekti. Öte yandan İstanbul'un tüm sahilleri ile Eminönü Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. İstanbul için bu hafta içerisinde sokağa çıkma yasağı gelebileceği belirtiliyor.
Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, güzel hava nedeniyle vatandaşların akınına uğradı. Koronavirüs vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın maske takmadığı, takanların da burunlarını açık bıraktığı ya da maskeleri çene altına indirildiği görüldü.
Sadece Taksim ve İstiklal Caddesi değil, İstanbul'un tüm sahilleri ve bilinen meydanları da hınca hınç insanla doluydu. Özellikle İstanbul sahilleri ve Eminönü'nde neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek şekildeydi. Maske ve mesafe kuralları ise buralarda da akıllara bile gelmedi.
İmamoğlu hastanede, Sağlık Bakanı İstanbul'da
İstanbul'da koronavirüs salgını giderek büyüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı ve hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'a üs kurdu. Gelecek günlerin daha da kötü olması beklenirken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün, dün akşam tüm hastaneleri pandemi hastanesi ilan etmek üzere planlama yaptığı iddia edildi.