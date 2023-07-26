İstanbul'da sır ölüm! Kötü koku gelen evden Filipinli kadının cesedi çıktı
KAĞITHANE'de yoğun koku geldiği ihbarı üzerine bir eve giren ekipler, Filipinli 56 yaşındaki kadının cesedine ulaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülürken, ölüm haberini alan yakınları üzüntüye boğuldu. Yakınlarının psikolojik sorunları olduğunu söylediği kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 yıl önce yurda gelerek İbrahim Esen ile evlenen 56 yaşındaki Marilyn Carino Esen, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde yaşamaya başladı.
Kadın, eşinin vefat etmesi sonrasında bir arkadaşıyla birlikte Ortabayır Mahallesi’ndeki eve yerleşti.
Yıllar boyunca temizlik ve bakıcılık gibi işlerde hayatını sürdürmeye çalışan kadında yaklaşık 1 yıl önce psikolojik problemler baş gösterince işten ayrıldı.
İşsiz kalması üzerine arkadaşlarının yardımlarını da kabul etmediği öğrenilen kadın, onlarla iletişimini de kopardı.