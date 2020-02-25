İstanbul'da silahlı İranlı gaspçılara meydan dayağı polis kurtardı

Fatih'te, İran uyruklu kişilere ait tekstil dükkanına giren maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 İranlı, koli bandıyla elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı. Bu sırada içeri giren erkek çalışanı da bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, iş yerindeki laptop ve bir miktar parayı gasp ederek kaçtı. Kadınlardan birinin kurtulup camdan bağırması üzerine mahalleli, 1'ini çelme takarak düşürerek, 2 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşların darp ettiği 2 şüpheli polise teslim edilirken, kaçan 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.