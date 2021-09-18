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İstanbul'da sağanak ve fırtına

İstanbul'da sağanak ve fırtına

İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sağanak ve fırtına

Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı semtlerde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısı uçtu.

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İstanbul'da sağanak ve fırtına

Yağış Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresi ve kuzey kesimlerde etkili oldu.

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İstanbul'da sağanak ve fırtına

Gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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İstanbul'da sağanak ve fırtına

Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi.

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