İstanbul'da sağanak ve fırtına
İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı semtlerde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısı uçtu.
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Yağış Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresi ve kuzey kesimlerde etkili oldu.
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Gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi.
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