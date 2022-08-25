İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi! Meteoroloji uyarmıştı
İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından sağanak ve dolu uyarısı yapılmıştı.
İstanbullulara Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nin yaptığı sağanak ve dolu uyarısı bu gece itibariyle şiddetini gösteriyor.
Vatandaşlar etkilendi
Avrupa ve Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak ulaşımı etkileyerek vatandaşları zor duruma soktu.
Gece karanlığını adeta aydınlatan şimşek görüntüleri kameralara yansıdı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Uyarılar yapıldı
Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.