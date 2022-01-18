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İstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacak: Hiç ulaşılmamış galerilere girildi

Anadolu Ajansı
İstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacak: Hiç ulaşılmamış galerilere girildi

Tarih öncesi araştırmaları açısından çok önemli bir yeri olan İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Yarımburgaz Mağarası'nda yürütülen arkeolojik çalışmalar kapsamında görevli mağara ekibi, yaklaşık 1 kilometre derinde yeni galerilere ulaşmayı başardı.

İstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacak: Hiç ulaşılmamış galerilere girildi

Başakşehir sınırları içindeki oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanan Yarımburgaz Mağarası, tarih öncesi çağlardan itibaren insanlara ev sahipliği yaptı.

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İstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacak: Hiç ulaşılmamış galerilere girildi

İçinde sarkıt ve dikitlerin olduğu, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki mağara, hem jeologların hem arkeologların hem de mağara bilimcilerin büyük ilgisini çekti.

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İstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacak: Hiç ulaşılmamış galerilere girildi

Yarımburgaz'daki ilk jeolojik çalışmalar, 1869-1870 yıllarında Miralay Macarlı Abdullah Bey tarafından, ilk arkeolojik incelemeler ise 1959 yılında Şevket Aziz Kansu tarafından gerçekleştirildi.

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İstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacak: Hiç ulaşılmamış galerilere girildi

İstanbul Üniversitesinden Mehmet Özdoğan ve Güven Arsebük de 1980'lerin sonunda mağaradaki insanlık tarihinin geçmişini hesapladı. 

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