İstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacak: Hiç ulaşılmamış galerilere girildi
Tarih öncesi araştırmaları açısından çok önemli bir yeri olan İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Yarımburgaz Mağarası'nda yürütülen arkeolojik çalışmalar kapsamında görevli mağara ekibi, yaklaşık 1 kilometre derinde yeni galerilere ulaşmayı başardı.
Başakşehir sınırları içindeki oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanan Yarımburgaz Mağarası, tarih öncesi çağlardan itibaren insanlara ev sahipliği yaptı.
İçinde sarkıt ve dikitlerin olduğu, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki mağara, hem jeologların hem arkeologların hem de mağara bilimcilerin büyük ilgisini çekti.
Yarımburgaz'daki ilk jeolojik çalışmalar, 1869-1870 yıllarında Miralay Macarlı Abdullah Bey tarafından, ilk arkeolojik incelemeler ise 1959 yılında Şevket Aziz Kansu tarafından gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesinden Mehmet Özdoğan ve Güven Arsebük de 1980'lerin sonunda mağaradaki insanlık tarihinin geçmişini hesapladı.