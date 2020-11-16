İstanbul'da Miss Uganda'nın fiyat tarifesi ortaya çıktı! Teknedeki yöntemleri pes dedirtti
İSTANBUL Esenyurt’ta koronavirüs yasaklarına rağmen düzenlenen ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması için adaylardan katılım ücreti istendiği ortaya çıktı.
12 Kasım’da İstanbul Esenyurt’ta bir sitede bulunan gece kulübünde meydana gelmişti. Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen bir grup tarafından, ‘Miss Uganda’ adında bir güzellik yarışması düzenlemiş, sosyal mesafe ve maske kuralının çiğnendiği yarışma sonrasında işletme sahibi gözaltına alınırken katılımcılara para cezası kesilmişti.
Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesilmişti. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulanmıştı.
Güzellik yarışmasıyla ilgili sosyal medya platformu Facebook’ta arama yapıldığında, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasıyla ilgili bir grup kurulduğu görülüyor.
‘B. Lounge’ adlı bir sosyal medya hesabı tarafından organize edilen yarışma için bir de afiş hazırlanmış.