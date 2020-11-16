İstanbul'da Miss Uganda'nın fiyat tarifesi ortaya çıktı! Teknedeki yöntemleri pes dedirtti

12 Kasım’da İstanbul Esenyurt’ta bir sitede bulunan gece kulübünde meydana gelmişti. Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen bir grup tarafından, ‘Miss Uganda’ adında bir güzellik yarışması düzenlemiş, sosyal mesafe ve maske kuralının çiğnendiği yarışma sonrasında işletme sahibi gözaltına alınırken katılımcılara para cezası kesilmişti.