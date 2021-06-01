İstanbul'da mirasçılar tesadüfen buldu sandıktan çıkanla şaşkına döndüler

Avukat Can, “Hamamın bu halde olmasının sebebi bir kısım hissedarların bulunamamasıydı. Çünkü Osmanlı döneminde vakıftan özel mülke geçmiş. Osmanlı tapusundan günümüze kadar gelmesinden dolayı ki, Osmanlı tapusunda soyisim yok, kimlik numarası yok." ifadelerini kullandı.