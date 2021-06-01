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İstanbul'da mirasçılar tesadüfen buldu sandıktan çıkanla şaşkına döndüler

İstanbul'da mirasçılar tesadüfen buldu sandıktan çıkanla şaşkına döndüler

Osmanlı döneminden kalma en eski eserlerinden olan Çardaklı Hamamı'na ait belgeleri mirasçılar tesadüfen bulunca şaştı kaldı.

İstanbul'da mirasçılar tesadüfen buldu sandıktan çıkanla şaşkına döndüler

Kapı Ağası Hüseyin Bey tarafından 1503’de inşa ettirilen Çardaklı Hamamı’nın kapısına 1970’lerin başında kilit vuruldu. Bakımsızlıktan harabeye dönen Kadırga’daki hamamın durumu, 2015’te Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS) tarafından koruma kuruluna iletildi.

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İstanbul'da mirasçılar tesadüfen buldu sandıktan çıkanla şaşkına döndüler

Hisselerinin yüzde 38’i Fahrettin Kerim Gökay Vakfı’na ait tarihi yapının, yüzde 62’lik hissesine sahip vârisler bulunamadı.

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İstanbul'da mirasçılar tesadüfen buldu sandıktan çıkanla şaşkına döndüler

Hissedarları tespit edilemeyen hamam, bu nedenle yıllarca restore edilemedi. Kayıp hissedarlara ulaşan Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, yaşanan süreci anlattı.

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İstanbul'da mirasçılar tesadüfen buldu sandıktan çıkanla şaşkına döndüler

Avukat Can, “Hamamın bu halde olmasının sebebi bir kısım hissedarların bulunamamasıydı. Çünkü Osmanlı döneminde vakıftan özel mülke geçmiş. Osmanlı tapusundan günümüze kadar gelmesinden dolayı ki, Osmanlı tapusunda soyisim yok, kimlik numarası yok." ifadelerini kullandı. 

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