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İstanbul'da minibüs kazası! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da minibüs kazası! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar var

İSTANBUL Sarıyer'den kaza haberi geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Feci kazada yolcular araçta sıkıştı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ederken bir kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İstanbul'da minibüs kazası! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar var

Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı. 

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İstanbul'da minibüs kazası! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar var

Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da minibüs kazası! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar var

Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

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İstanbul'da minibüs kazası! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar var
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