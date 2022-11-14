İstanbul'da meydana gelen patlamada son durum ne? Açıklamalar peş peşe geldi!
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Terör saldırısı üzerinde durulan patlamanın ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 81 kişinin yaralandığı açıklanırken saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kadını yakalama çalışmaları ise devam ediyor. İşte Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı sonrası yaşananlar ve İstanbul'daki patlamada yaralanan vatandaşlar hakkında gelen son bilgiler ile gün boyu yapılan peş peşe açıklamalar...
Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı.
Patlama nedeniyle yaralanan kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterle de havadan denetim yapıldı.
Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İlk açıklama İstanbul Valisi Yerlikaya'dan geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayla ilgili ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Yerlikaya, paylaşımda, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.
Türk Kızılayın Twitter hesabından "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." paylaşımında bulunuldu.
Savcılık soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça, soruşturmada 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.
Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlama olayıyla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara da soruşturma başlatıldı.