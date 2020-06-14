İstanbul'da maske rezaleti! Maskesiz sokağa çıkmıyorlar ama...
Koronavirüsten korunmak için maske takıyoruz... Ancak bazıları maske takmayı yanlış anlamış olacak ki kimi başına şapka olarak katıyor, kimi koluna bileklik, kimi de kulağına küpe, kimi de eline tespih yaptı...
Koronavirüsle mücadelede çalışmaların sonuç vermesi sonrası, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşların çeşitli önlemleri alarak sokağa çıkabileceği açıklanmıştı. Vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmıyor. Ama takma konusunda aynı titizlik gösterilmiyor. Kimi başına şapka yapıyor kimi bileğine süs!
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Koronavirüs önlemlerinin başında da virüsten korunma adına faydası kanıtlanmış, uzmanlarca da önerilen maske takma gerekliliği geliyor.
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Ancak tüm bunlara rağmen dün Taksim ve İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkan vatandaşların birçoğunun gerekli önlemleri almadığı ve maskesiz dolaştığı görüldü.
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Maske takmadan sokağa çıkanların yanı sıra birçok kişinin de yanlarındaki maskeyi amacına uygun olarak kullanmadığı görüldü.
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