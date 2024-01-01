İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Uzman isim tarihi açıkladı

-İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum" dedi.