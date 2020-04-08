İstanbul'da koronaya yakalanan çift Rize'ye gelip komşularına bulaştırdı 7 kişi karantinada

Bunun üzerine S.K. İstanbul’a giderek eşini aldı ve birlikte Rize’ye geldiler. Rize’ye geldiklerinde ise komşuları M.Ş. ve Ü.Ş. ile temas eden F.K. ve eşi S.K. yakalandıklarını fark etmedikleri Korona virüsü onlara da bulaştırdı.