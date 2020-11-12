İstanbul'da korona 'kıran'a döndü! HES kırmızı alarm veriyor sokağa çıkma yasağı çağrısı
İSTANBUL'da koronavirüs salgını vahim boyutlara ulaştı. İstanbul Tabipler Odası "Kentte korona salgını adeta 'kıran'a dönüştü" uyarısı yaptı. HES uygulamasında kentte ‘yüksek riskli bölge’ olmayan yerleşim yeri neredeyse kalmadı.
Türkiye’de koronavirüs salgını giderek artarken, iktidar da 81 ilde sokakta sigara yasağı ve bazı kentlerde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirdi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceği iddiası yalanlanmazken, İstanbul'da durum vahim bir hal aldı. İstanbul Tabip Odası, "Kentte korona salgını kıran haline geldi. Acilen kapanma şart" açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sürekli uyardığı İstanbul’da durum giderek kötüleşirken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına göre yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı ‘yüksek riskli bölge’ olarak görünüyor.
Sağlık Bakanı Koca, geçen haftalarda yaptığı açıklamada İstanbul'un vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın ise 5 katına ulaştığını söylemişti. Koca, günlük yapılan 120 bin testin yarısının da İstanbul’da yapıldığını belirtmişti.
İTO: Salgın bir 'kıran'a dönüştü!
İstanbul Tabip Odası (İTO) da, kentte salgının bir 'kırana' dönüştüğünü belirterek “İstanbul için acil kapanma zamanı” çağrısında bulunmuştu. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, “Ambulanslar, COVID-19 hastalarını taşımaya yetişemiyor. Hastalar saatlerce sedyelerde bekletiliyor. Hastanede mevcut servisler yetmiyor; her gün yeni yeni COVID-19 servisleri açılıyor. İstanbul için acil kapanma zamanı” dedi.
Neredeyse her yer yüksek riskli bölge
Kentteki durumu Hayat Eve Sığar uygulaması da ortaya koydu. Uygulamaya göre kentte yerleşim yeri olan neredeyse her yer ‘yüksek riskli bölge’ olarak görünüyor.