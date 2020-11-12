İstanbul'da korona 'kıran'a döndü! HES kırmızı alarm veriyor sokağa çıkma yasağı çağrısı

Türkiye’de koronavirüs salgını giderek artarken, iktidar da 81 ilde sokakta sigara yasağı ve bazı kentlerde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirdi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceği iddiası yalanlanmazken, İstanbul'da durum vahim bir hal aldı. İstanbul Tabip Odası, "Kentte korona salgını kıran haline geldi. Acilen kapanma şart" açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sürekli uyardığı İstanbul’da durum giderek kötüleşirken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına göre yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı ‘yüksek riskli bölge’ olarak görünüyor.