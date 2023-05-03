İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Minibüsün altında kalan kadın için seferber oldular!
İSTANBUL Kağıthane’de sokak arasında süratli şekilde seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce yaşlı bir kadına ardından minibüse çarptığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının da yaşandığı olayda, vatandaşların minibüsü tutmak için seferber olduğu görüldü.
Kağıthane Gürsel Mahallesi üzerinde önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobiliyle ara sokaktan çıkan sürücü Okan Danyıldız’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkmıştı. Hızlanan otomobil önce kaldırımdaki kadına ardından da park halindeki kapalı kasa minibüse çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında kalan 67 yaşındaki Müşerref Çaylak minibüsün altında kalmıştı.
Dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ağır yaralanan Çaylak'ı vatandaşların yardımı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkartılmıştı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Otomobil sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürülmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Feci kazada can pazarı yaşandı
Görüntülerde, sokak arasında park halinde olan otomobilin sürücüsü aracına biniyor. Araç ardından hızlanarak caddeye çıkıyor. Otomobil o esnada önce yol kenarında kardeşiyle bekleyen kadına ardından da minibüse çarpıyor.
Savrulan kadın, devrilen minibüsüne altına giriyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Cep telefonu görüntülerinde ise çok sayıda vatandaş devrilen minibüsü kaymaması için tutuyor. Vatandaşlar minibüsü tutarken, ekipler ise yaralı kadını altından çıkartıyor. Vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.