İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Minibüsün altında kalan kadın için seferber oldular!

Savrulan kadın, devrilen minibüsüne altına giriyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Cep telefonu görüntülerinde ise çok sayıda vatandaş devrilen minibüsü kaymaması için tutuyor. Vatandaşlar minibüsü tutarken, ekipler ise yaralı kadını altından çıkartıyor. Vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.