İstanbul'da kızgın bıçakla eşini yakıp zorla ilişkiye girdi! Anlattıkları kan dondurdu

Mert A.'nın olay tarihinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi Eda A. ile tartıştığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Mert'in müşteki E.A.'nın vücudunun her tarafına vurduğu, elindeki telefonu zorla alarak nitelikli yağma suçunu işlediği, küfürler ettiği, yaraladığı, müştekiyi mutfağa götürerek aldığı bıçağı boğazına dayayıp konuşmaması durumunda boğazını keseceğini, öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği, bıçağı karnına, bacağına değdirip tehditlerine devam ettiği" belirtildi.