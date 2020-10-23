İstanbul'da kızgın bıçakla eşini yakıp zorla ilişkiye girdi! Anlattıkları kan dondurdu
İSTANBUL Sancaktepe'de eşine işkence yapan Mert A.'nın iddianamede anlattıkları kan dondurdu
Sancaktepe'de 2 Ekim'de eşi E.A.'ya (23) işkence yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Mert A., (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mert A. hakkında, "Nitelikli yağma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli eşi kasten yaralama", "Eşe karşı eziyet", "Zincirleme hakaret" ve "Silahla tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi.
Mert A.'nın olay tarihinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi Eda A. ile tartıştığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Mert'in müşteki E.A.'nın vücudunun her tarafına vurduğu, elindeki telefonu zorla alarak nitelikli yağma suçunu işlediği, küfürler ettiği, yaraladığı, müştekiyi mutfağa götürerek aldığı bıçağı boğazına dayayıp konuşmaması durumunda boğazını keseceğini, öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği, bıçağı karnına, bacağına değdirip tehditlerine devam ettiği" belirtildi.
Şüphelinin elindeki bıçağı ocakta ısıttığı kaydedilen iddianamede, "Bıçak kızgın bir halınca müştekinin yanına giderek bıçağı sol ayak bileğine dokundurarak bileği yaktığı, tekrar ocağa giderek tekrar bıçağı ısıttığı, eşini zorla yatak odasına götürerek zorla ilişkiye girdiği ardından mutfağa giderek bıçağı yeniden ısıttığı, kızgın bıçağı müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine değdirip dağladı" diye belirtti.
İddianamede "Bu eylemini bir çok kez gerçekleştirdiği, ardından evin kapısını kilitleyerek evden çıktığı, 1 saat sonra tekrar eve geldiği, eşine tekrardan hakarette bulunduğu, telefonu şüpheli tarafından alınması nedeniyle müştekinin polise haber veremediği" şeklinde ifade etti.