İstanbul'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip, yol temizleme aracına çarptı! Üzerlerinden kimlik çıkmadı

Cipte bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi

Cipte bulunan bir kişi ve İSTAÇ şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırırken cipte bulunan diğer iki kişi ise feci kazada can verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.