İstanbul'da kar ve dolu yağışı! Mart karı megakenti beyaza bürüdü
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı, kentin iki yakasında da etkili oldu. Yağan kar, otoyol ve caddelerde beyaz örtü oluşturdu. Dolu yağışı görülen ilçeler de oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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KOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu. Beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü.
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Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.
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Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Cevizlibağ ve çevresinde etkili oldu.
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