İstanbul’da kamyonet dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü, feci kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi!
Kağıthane’de dik yokuşta frenleri boşalan kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı. Kaldırımı aşarak duvarı ve korkulukları yıkan kamyonet ile çarptığı araç devrilerek yan yattı. Sürücüye ulaşmak için halatlarla bağlanan kamyonet vatandaşlarla çekildi. Araçta sıkışan sürücü dakikalarca süren çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Kazayı gören eşi ise sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde dik bir yokuştan inen Nur Uygunca idaresindeki 34 YHS 68 plakalı kamyonetin frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç yokuşta park halindeki olan önce iki araca çarparak sürükledi. Bir türlü durmayan kamyonet, kaldırımdaki duvarı yıktıktan sonra demir korkulukları da kırarak devrildi
Sürüklediği araçlardan birini de deviren kamyonet yan yatarken, sürücü Uygunca araç içerisinde sıkıştı. Kaldırımda yürüyen Hasan Odabaşı ise kamyonetin altından kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı
Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı.
Çalışmalar dahilinde polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de hazırda bekledi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için kamyonetin diğer tarafına geçti.