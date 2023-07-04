İstanbul’da kamyonet dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü, feci kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi!

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde dik bir yokuştan inen Nur Uygunca idaresindeki 34 YHS 68 plakalı kamyonetin frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç yokuşta park halindeki olan önce iki araca çarparak sürükledi. Bir türlü durmayan kamyonet, kaldırımdaki duvarı yıktıktan sonra demir korkulukları da kırarak devrildi