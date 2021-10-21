İstanbul'da kaldırımlarda Scooter'dan sonra moped işgali! Şikayet yağıyor

Kadıköy Moda Caddesi üzerinde kaldırıma bırakılan scooter'lara tepki gösteren Selim Özkök, "Söylenecek çok şey var. Hakikaten çok çok ayıp. Bazen balyoz alıp kırasım geliyor yolda. Ne yaşlı, ne çocuk, puset. Hiçbir şeyi tanımıyorlar. Yanlamasına koyuyorlar, yaya geçemiyor. Gece karanlıkta takılıp düşenler, böyle bir rezillik olabilir mi ya? Kim para kazanıyorsa bundan kazanmasın ayıptır, günahtır. Biz mecbur muyuz Moda'nın daracık kaldırımlarında. Bakın şu rezilliği. Bunun gibi bazen 60 tane bağlanıyor buraya. Burada diklemesine koyuyorlar şu kaldırımı kapatıyorlar. Kimsenin umurunda değil" diye konuştu.