İstanbul'da kadın kafa attı polisin burnu kırıldı! Öncesinde yaşananlar ayrı olay
KAĞITHANE'de bir kadının, kendisini öfkeli kardeşlerden kurtaran polise kafa attığı ortaya çıktı. Polisin bu sebeple burnu kırıldığı öğrenildi. Olayın öncesinde ise 2 kardeş polis memurlarına saldırmış. Baba, polis memurlarını tutmaya çalıştı 2 oğlu da vurdu!
İddiaya göre, Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde geçtiğimiz haziran ayında saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, Ümit Ç. (41) ve Ünal Ç. (33) isimli iki kardeş, “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç. (39) ile tartışmaya başladı.
Bir süre sonra iki şahıs, kardeşlerini odaya kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca darp etti. Kardeşlerinin elinden kurtulan Gülbahar Ç., polis ekiplerini arayarak kardeşleri tarafından sırayla ve sürekli olarak darba uğradığını söyleyip yardım istedi.
"Sen bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?" deyip yumruk attı
İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Gülbahar Ç.’yi ve kızı Cemre G.’yi polis aracına alarak hastaneye götürmek istedi. Bu sırada Gülbahar Ç.’nin kızı da dayıları tarafından darp edildiğini söyledi. Cemre G.'nin kendisini darbedenin dayısı Ümit Ç. olduğunu söylediği sırada Ümit Ç. polise, “Sen bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” deyip küfür ederek yumruk attı.
Diğer kardeş polisin boğazını sıktı!
Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı kullanarak şahısları etkisiz getirmeye çalıştı. O esnada diğer kardeş Ünal Ç. biber gazı sıkan polisin boğazını sıkarak yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri telsizden takviye ekip talebinde bulundu.