İstanbul'da işten kovulan adamın intikamına bakın! Patron kamera kaydına bakınca gördü!

Araçların ve işyerlerinin camlarını yerle bir eden adam Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından şahsın saldırdığı işyerinden daha önce çıkarıldığı öğrenildi.