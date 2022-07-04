İstanbul'da işten kovulan adamın intikamına bakın! Patron kamera kaydına bakınca gördü!
İSTANBUL'un Kağıthane ilçesinde işten çıkarıldığı öğrenilen ve alkollü olduğu tespit edilen şahıs, elindeki çekiçle ortalığı savaş alanına çevirdi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sabaha karşı iş merkezlerinin bulunduğu yere gelen ve alkollü olduğu tespit edilen adam, 3 işyeri ve 2 araca elindeki çekiçle saldırdı.
Araçların ve işyerlerinin camlarını yerle bir eden adam Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından şahsın saldırdığı işyerinden daha önce çıkarıldığı öğrenildi.
Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu yere gelen bir adam, eline aldığı çekiçle 3 işyerinin camını tek tek kırdı.
Dinlene dinlene diğer iş yerlerinin de camlarını kıran adam ardından yolun karşısına geçerek bu kez park halindeki 2 aracın camlarını tek tek kırdı. Olayın ardından çekici sokağa fırlatan adam olay yerinden ayrıldı