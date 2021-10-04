İstanbul'da iskelede keşfedildi gören şaştı kaldı! Benzeri Ayasofya'da: Paha biçilemez
İSTANBUL'un Fatih ilçesinde her gün binlerce kişinin geçtiği Eminönü İskelesi'nden heyecanlandıran keşif haberi geldi.
Eminönü İskelesi'nde üzeri yosunlarla kaplı olan bir kültür varlığı tespit edildi. Tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının Ayasofya'da da benzerinin olduğu kaydedildi.
Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, İstanbul'un göbeğinde bulunan bu mermer taşın ya pagan dönemine ait bir sunak olduğunu ya da Hristiyanlar tarafından vaftiz için kullanılan bir havuz olduğunu belirtti.
Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, "Haliç'in tam giriş ağzında ve motor iskelelerinin bulunduğu yerde bir mermer taş bulunuyor. Bu taş İstanbulluların pek dikkatini çekmese de taşın işçiliğine yakından baktığımızda ya Hristiyanlık ya da pagan dönemine ait olma olasılığı yüksek." dedi.
"Bu mermer işçiliği pagan tapınaklarında sunak için yapılıyor" diyen Eracun "Hristiyanlık döneminde ise vaftiz teknesi olarak inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.