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İstanbul'da işe gitmek için yola çıkanların zor anları! Yoğun kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da işe gitmek için yola çıkanların zor anları! Yoğun kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL yeni haftaya karla uyandı. İşe gitmek için yollara düşenler ise zor anlar yaşadı. Ara yollarda durum daha da fena...İşte yollarda son durum

İstanbul'da işe gitmek için yola çıkanların zor anları! Yoğun kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle haftanın ilk iş günü dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı. 

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İstanbul'da işe gitmek için yola çıkanların zor anları! Yoğun kar yağışı etkili oluyor

Özellikle yokuşlardan çıkmaya çalışan vatandaşlar düşmemek için büyük çaba gösterdi. 

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İstanbul'da işe gitmek için yola çıkanların zor anları! Yoğun kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

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İstanbul'da işe gitmek için yola çıkanların zor anları! Yoğun kar yağışı etkili oluyor
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