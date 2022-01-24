İstanbul'da işe gitmek için yola çıkanların zor anları! Yoğun kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL yeni haftaya karla uyandı. İşe gitmek için yollara düşenler ise zor anlar yaşadı. Ara yollarda durum daha da fena...İşte yollarda son durum
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle haftanın ilk iş günü dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.
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Özellikle yokuşlardan çıkmaya çalışan vatandaşlar düşmemek için büyük çaba gösterdi.
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İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.
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