İstanbul'da havai fişek faciası! Düğünde patlatılan havai fişek hayatını kabusa çevirdi

Olay anına ilişkin görüntülerin de mevcut olduğunu kaydeden Avukat Babaoğlu şöyle konuştu: "Mekan sahibinin gerek patlamadan önce gerek patlamadan sonra herhangi bir tedbir almadığı görülüyor. Zira ilk müdahale araçtan aldıkları ilk yardım ekipmanlarıyla yapılıyor. Mekan sahiplerinin ve ateşli gösteriyi yapan kişilerin herhangi bir ekipmanı da bulunmuyor. Savcılık dosyasında da bu mevcut. Müvekkilimiz o gün apar topar hastaneye kaldırılıyor, ardından bir dizi ameliyat geçiriliyor. Tabiri caizse protez diz, yeniden yapılıyor" dedi.