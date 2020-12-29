İstanbul'da güzel havayı gören koronavirüse rağmen Eminönü'ne akın etti
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular; Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti. Kimi Boğaz manzarasını izleyip fotoğraf çektirdi, kimi balık ekmek yedi, balık tuttu. Kalabalık, koronavirüs riskine rağmen sosyal mesafe tanımadı.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbullular, güneşli havanın tadını çıkarmak için kendisini dışarı attı.
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Eminönü ve Galata Köprüsü'nde gezenlerden oluşan kalabalık sosyal mesafe tanımadı.
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Eminönü Meydanı'ndaki kuruyemişçilerin önü alışveriş yapanlarla, meydanda bulunan banklarda oturanlarla doldu taştı.
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Eminönü'nün simgelerinden balıkçılara da ilgi yoğun.
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