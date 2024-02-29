İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis köprüleri de yuttu! Bazı vapur seferleri iptal edildi
İSTANBUL'da gece başlayan sis etkisini sabaha kadar arttırarak devam etti. Yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve boğaz çevresinde etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve boğazın bazı kesimleri adeta sise gömüldü. Bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömülerek adeta gözden kayboldu. İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri iptal edildi...
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabaha karşı etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafik yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda araçlar kontrollü olarak ilerlerken Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.
Bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi. Duyuruya göre iptal edilen seferler şunlar:
06.15 Eminönü-Beykoz, 07.55 Eminönü-Beylerbeyi, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Çengelköy-Eminönü ve Arnavutköy-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.