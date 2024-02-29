İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis köprüleri de yuttu! Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömülerek adeta gözden kayboldu. İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri iptal edildi...