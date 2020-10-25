İstanbul'da göz gözü görmüyor! Meteoroloji yoğun sis ve pus için uyarmıştı
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren bir çok noktada yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
Meteoroloji günler öncesinden yoğun sis ve pus için uyarmıştı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren bir çok noktada yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
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İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
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Özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da yoğunluk daha fazlaydı.
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Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
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