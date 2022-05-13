İstanbul'da gizlice doğum yapan yabancı kadın bebeği balkondan aşağı attı

Beylikdüzü’nde bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye geldi. İstanbul’a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü’nde bir siteden ev tuttu.